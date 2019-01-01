إصابات بالمطاط والاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة شمال غرب نابلس

نابلس / سما /

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق، إثر قمع الاحتلال مسيرة سلمية شمال غرب مدينة نابلس.

وجاءت المسيرة تلبية لدعوة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، احتجاجا على مناورات يقوم بها جيش الاحتلال بشكل مستمر في إسكان (الأفق) المبني منذ أكثر من 15 عاما وتسكنه عدة عائلات، ويقع بين قريتي اجنسينيا وزواتا، شمال غرب نابلس.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين بالمسيرة بالغاز المسيل للدموع وبالرصاص المغلف بالمطاط ما أدى لإصابة عدد من المواطنين عولجوا ميدانيا.