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وزير الثقافة: صراعنا مع المحتل هو على الرواية

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة: صراعنا مع المحتل هو على الرواية


رام الله / سما /

 قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، "إن صراعنا مع الكيان المحتل هو صراع الرواية، ونحن الورثة الشرعيون لكل ما هو على الأرض منذ أجدادنا الكنعانيين، مؤكداً زيف رواية المحتل وأن كل محاولته ليجد مبرر وجوده هنا باءت بالفشل".

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة ثقافية عقدت اليوم الأربعاء في قاعة مكتبة بلدية أريحا، بعنوان "دور المؤسسات الثقافية والمثقفين في مواجهة التحديات الراهنة" بحضور عدد من المؤسسات الثقافية والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في المحافظة.

وشدد أبو سيف على أهمية دعم الفعاليات والأنشطة الثقافية في مدينة أريحا لأهميتها التاريخية والسياحية، باعتبارها جزء مهم من المشهد الثقافي الفلسطيني، متحدثاً عن الخطوط العريضة وأولويات وزارة الثقافة في العمل على تأسيس مركز أو بيت ثقافي للأنشطة الثقافية والفنية في كل محافظة من محافظات الوطن، وإقامة مهرجان وطني في كل عام تحت عنوان "مدينة الثقافة الفلسطينية".

وتطرق أبو سيف، خلال الندوة، إلى دور المثقف الفلسطيني ونضاله ومواكبته للثورة الفلسطينية، حيث يعد جزءاً لا يتجزأ من مسيرة النضال وركناً اساسياً من الرواية الفلسطينية، رواية الصمود والبقاء بالأرض الفلسطينية.

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