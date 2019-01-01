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غيث: دعوة أردان إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا تستوجب التصدي

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غيث: دعوة أردان إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا تستوجب التصدي


القدس المحتلة / سما /

قال محافظ القدس عدنان غيث، إن تجديد ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان دعوته إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا أمر خطير، يستوجب التصدي له من قبل أبناء شعبنا، وتدخلا فوريا من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف غيث، "أن جملة الاقتحامات اليومية التي ينفذها غلاة المستوطنين بحماية الأذرع الأمنية لحكومة الاحتلال ليست عشوائية بل منظمة".

وأوضح أن "تفاخر أردان في تسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، دليل على رعاية حكومة الاحتلال للتطرف الديني"، مؤكدا أن "محاولات فرض واقع جديد في الأقصى ستفشل بعزيمة المقدسيين كما حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك".

وبين أن الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال من استهداف لمصلى الرحمة، والقصور الأموية، واستهداف لحراس وموظفي دائرة الاوقاف الإسلامية، تؤكد نوايا حكومة الاحتلال الخبيثة بحق المسجد الأقصى.

وكان أردان جدد اليوم دعوته لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وأعلن نيته السماح للمقتحمين المتطرفين آداء طقوسهم فيه.

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