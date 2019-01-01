توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس وجامعة فلسطين الاهلية

بيت لحم / سما /

وقع امين سر اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة بعد ظهر اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة فلسطين الاهلية لصالح الطلبة المقدسيين الدارسين في هذه الجامعة وفي مختلف التخصصات .

ووقع النتشة على مضمون الاتفاقية مع الأستاذ داوود الزير رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الاهلية بحضور محمد المصري امين سر حركة "فتح" إقليم بيت لحم وعدد من كادر الجامعة واللجنة القطرية والمؤتمر الشعبي للقدس .

واكد النتشة والزير على ضرورة دعم الطلبة المقدسيين في كل الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية لما لذلك من أهمية في تعزيز صمودهم وبقائهم على ارض القدس رغم كل محاولات التهجير والاقتلاع التي تمارسها إسرائيل بحقهم .

كما اشادا بدور اللجنة القطرية في دعم قطاعي التعليم والصحة في القدس على وجه الخصوص مما يعكس مدى الاهتمام بالمواطن المقدسي الذي يعاني حصارا خانقا ومشددا على جميع الصعد .

يشار الى ان امين سر اللجنة القطرية اللواء النتشة وقع عشرات الاتفاقيات المماثلة مع الجامعات والمعاهد والكليات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية بما يخدم الطلبة الفلسطينيين الدارسين في هذه الصروح العلمية .