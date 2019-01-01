  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس وجامعة فلسطين الاهلية

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس وجامعة فلسطين الاهلية


بيت لحم / سما /

 وقع امين سر اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة بعد ظهر اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة فلسطين الاهلية لصالح الطلبة المقدسيين الدارسين في هذه الجامعة وفي مختلف التخصصات .

ووقع النتشة على مضمون الاتفاقية مع الأستاذ داوود الزير رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الاهلية بحضور محمد المصري امين سر حركة "فتح" إقليم بيت لحم وعدد من كادر الجامعة واللجنة القطرية والمؤتمر الشعبي للقدس .

واكد النتشة والزير على ضرورة دعم الطلبة المقدسيين في كل الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية لما لذلك من أهمية في تعزيز صمودهم وبقائهم على ارض القدس رغم كل محاولات التهجير والاقتلاع التي تمارسها إسرائيل بحقهم .

كما اشادا بدور اللجنة القطرية في دعم قطاعي التعليم والصحة في القدس على وجه الخصوص مما يعكس مدى الاهتمام بالمواطن المقدسي الذي يعاني حصارا خانقا ومشددا على جميع الصعد .

يشار الى ان امين سر اللجنة القطرية اللواء النتشة وقع عشرات الاتفاقيات المماثلة مع الجامعات والمعاهد والكليات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية بما يخدم الطلبة الفلسطينيين الدارسين في هذه الصروح العلمية .

الأكثر قراءة اليوم

الأمن الفلسطيني لفضائية عبرية: خلايا فتحاوية مسؤولة عن زرع عبوات في محيط نابلس

الجيش الإسرائيلي يكشف عن موقع لــ "إنتاج الصواريخ الدقيقة" لحزب الله في لبنان

ثورة علمية ..علاج جديد ينقذ المرضى من سرطان الدم الحاد "غير القابل للشفاء"

الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل جديدة في قضية إسراء غريب

أبو سيف: الحكومة في حالة تشاور مستمر لتوحيد نسبة الصرف بين غزة والضفة

حماس: إجراءات حكومة اشتية ضد غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية

انتشال 123 جثة من سجن ذمار وقصف حوثي على السعودية

الأخبار الرئيسية

بالفيديو.. رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة الى موظفى قطاع غزة حول الرواتب!

515080C

رئيس دولة الاحتلال "ريفلين" يقتحم المسجد الابراهيمي بالخليل

2

نائب ملادينوف: الوقود القطري ليس حلاً لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة

نتنياهو يكشف عن موعد عرض صفقة القرن!

1529341435

تفاهمات أمريكية مع كندا وإسبانيا لاستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني