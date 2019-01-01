نقابة العاملين بجامعة الازهر تعلق اضرابها

غزة / سما/

أعلن مجلس نقابة العاملين في جامعة الازهر الاربعاء عن تعليق الاضراب عن العمل .

واستمر اضراب العاملين نحو اسبوعين تعطلت فيه الامتحانات الصيفية للطلاب اضافة الى الدوام الاداري والأكاديمي وتسجيل الطلاب الجدد.

وأضاف بيان صادر عن النقابة "بناءً على المبادرات التي باشرت بها مجموعة من العاملين في الجامعة، واستجابة للمبادرات التي تقدمت بها عدد من القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية، ونزولاً عند قطاعات عريضة من الرأي العام، وبالأساس من اجل طلبتنا وعاملينا، واحتراماً لقرار المحكمة الادارية الذي صدر اليوم الثلاثاء 3 ايلول سبتمبر 2019 بالوقف المؤقت لتنفيذ قرار مجلس الامناء القاضي بتعيين ا.د عبد الخالق الفرا لفترة رابعة ولمدة ثلاث سنوات نعلق تعليق الاضراب.

وأصدرت المحكمة الادارية بغزة قرارا بوقف تنفيذ تعيين الدكتور الفرا لفترة رابعة وحددت جلسة تبدأ اليوم لهذا الامر.