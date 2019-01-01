هنية يباركُ فوز قائمة " المحبة" في انتخابات اتحاد الإعلام الرياضي

غزة / سما/

بارك عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، فوز قائمة "المحبة" في انتخابات إتحاد الإعلام الرياضي الفلسطيني، وذلك في العرس الإنتخابي الديمقراطي الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء في صالة نادي خدمات الشاطئ غرب غزة.

وأكد هنية أن فوز قائمة المحبة يعد بمثابة الخطوة الأولى على طريق بناء صرح رياضي منشود جامع، حيث تمثل هذه القائمة حالة توافق بين الزملاء الأعضاء كونها تضيفُ أملاً على المشهد الرياضي في قطاع غزة، متمنياً التوفيق للزملاء الذين لم يحالفهم الحظ شاكراً إياهم على مشاركتهم الديمقراطية المميزة.

وقدم هنية مكافأة تحفيزية من مؤسسة أمواج الرياضية بقيمة ٢٠٠٠ دولار تعزيزاً لعمل القائمة ونجاحها، مؤكداً أن مقر المؤسسة تحت تصرف إتحاد الإعلام الرياضي الفلسطيني مساندةً من أمواج لجهود الزملاء الفائزين في خطتهم الإعلامية.

كما وهنأ هنية رئيس واعضاء الاتحاد على مستوى الوطن بنجاح العرس الوطني الفلسطيني، مقدماً التحية لرئيسي الاتحادين العربي والآسيوي على مشاركتهم في تتويج العرس الديمقراطي.

ووجه هنية الشكر والتحية إلى الإتحادات الرياضية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والزملاء الإعلاميبن، كذلك الزملاء في اللجنة التحضيرية للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، على مجهوداتهم الكبيرة التي بذلوها في اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد وإجراء التعديلات على نظامه الأساسي، وتتويج العرس الإنتخابي الديمقراطي.

الجدير ذكره أن قائمة "المحبة" التي تضم شخصيات إعلامية رياضية مهنية ومشهود بكفائتها، وتمثل الزملاء "أسامة فلفل، أشرف مطر، إسلام صقر، تغريد العمور، وعلاء سلامة"، فازت ظهر اليوم الأربعاء باكتساح في انتخابات اتحاد الإعلام الرياضي الفلسطيني.