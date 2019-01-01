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ضبط 22 مركبة ودراجة غير قانونية والقبض على 19 مطلوب للعدالة في جنين

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 22 مركبة ودراجة غير قانونية والقبض على 19 مطلوب للعدالة في جنين


جنين / سما /

 ضبطت الشرطة اليوم 22 مركبة ودراجة غير قانونية والقت القبض على 19 مطلوب للعدالة في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر في أنحاء المدينة والمحافظة من اجل القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط 18مركبة غير قانونية و4 دراجه غير قانونية والقت القبض على 19 شخص مطلوب للعدالة في مدينة ومحافظة جنين.

وناشدت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى مستخدمي الطريق والممتلكات العامة، وضرورة التعاون مع الشرطة  في محاربة أي مظاهر سلبية تخل بالامن والنظام العام.

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