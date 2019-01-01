  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يكشف عن موعد عرض صفقة القرن!

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يكشف عن موعد عرض صفقة القرن!


القدس المحتلة / سما /

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإدارة الأمريكية، ستنشر خطتها للسلام "صفقة ترامب" مباشرة بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري يوم السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وكان نتنياهو يتحدث في إطار حملته الانتخابية في "كريات أتا" بالشمال، بحضور مؤيدين من حزبه "الليكود" اليميني.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري يوم الأربعاء، عن نتنياهو قوله: "من الذين تريدون أن يدير المحادثات حول صفقة القرن التي سيقدمها الرئيس ترامب، والتي سيتم طرحها قريبا، مباشرة بعد الانتخابات؟".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أنها تعكف على وضع خطة مفصلة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

ولم تعلن إسرائيل موافقتها على الخطة حتى الآن، في حين أعلنت السلطة الفلسطينية مرارا في الأشهر الماضية، أنها لن تقبل الخطة الأمريكية بعد تصريحات أمريكية علنية بأنها ستشطب قضايا القدس واللاجئين والحدود.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يكشف عن موقع لــ "إنتاج الصواريخ الدقيقة" لحزب الله في لبنان

الأمن الفلسطيني لفضائية عبرية: خلايا فتحاوية مسؤولة عن زرع عبوات في محيط نابلس

ثورة علمية ..علاج جديد ينقذ المرضى من سرطان الدم الحاد "غير القابل للشفاء"

أبو سيف: الحكومة في حالة تشاور مستمر لتوحيد نسبة الصرف بين غزة والضفة

الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل جديدة في قضية إسراء غريب

حماس: إجراءات حكومة اشتية ضد غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية

انتشال 123 جثة من سجن ذمار وقصف حوثي على السعودية

الأخبار الرئيسية

2

نائب ملادينوف: الوقود القطري ليس حلاً لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة

1529341435

تفاهمات أمريكية مع كندا وإسبانيا لاستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني

o

الخليل: الاحتلال يغلق المحال التجارية ويخلي المدارس بالبلدة القديمة

قناة عبرية: اسرائيل وسويسرا تبحثان عن بديل للأونروا بالمناطق الفلسطينية

1

الأمن الفلسطيني لفضائية عبرية: خلايا فتحاوية مسؤولة عن زرع عبوات في محيط نابلس