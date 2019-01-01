نتنياهو يكشف عن موعد عرض صفقة القرن!

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإدارة الأمريكية، ستنشر خطتها للسلام "صفقة ترامب" مباشرة بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري يوم السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وكان نتنياهو يتحدث في إطار حملته الانتخابية في "كريات أتا" بالشمال، بحضور مؤيدين من حزبه "الليكود" اليميني.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري يوم الأربعاء، عن نتنياهو قوله: "من الذين تريدون أن يدير المحادثات حول صفقة القرن التي سيقدمها الرئيس ترامب، والتي سيتم طرحها قريبا، مباشرة بعد الانتخابات؟".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أنها تعكف على وضع خطة مفصلة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

ولم تعلن إسرائيل موافقتها على الخطة حتى الآن، في حين أعلنت السلطة الفلسطينية مرارا في الأشهر الماضية، أنها لن تقبل الخطة الأمريكية بعد تصريحات أمريكية علنية بأنها ستشطب قضايا القدس واللاجئين والحدود.