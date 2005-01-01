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رئيس دولة الاحتلال يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس دولة الاحتلال يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل


الخليل / سما /

 اقتحم رئيس دولة الاحتلال رؤوبين ريفلين، ظهر اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل في ظل اجراءات أمنية مشددة، تفرضها قوات الاحتلال في البلدة القديمة حيث أغلقتها ومنعت المواطنين من التجول فيها، ونشرت مزيدا من جنودها فيها وعززت حواجزها العسكرية داخلها.

ويأتي اقتحام ريفلن للحرم قبيل اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المقرر على الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت منذ صباح اليوم الأربعاء، المحال التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وأخلت كافة المدارس فيها؛ تمهيدا لهذه الاقتحامات.

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