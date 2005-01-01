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تفاهم "أمريكي كندي" لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاهم "أمريكي كندي" لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني


سما / وكالات/

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الأربعاء، عن وجود تفاهم "أمريكي كندي" لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني من الشتات في كندا.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر فلسطيني مسؤول، أن تفاهم "أمريكيا كندا" يأتي في سياق تطبيق "صفقة القرن" الأمريكية، موضحاً أن التفاهم يقضي بموجبه استقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على النحو التالي: "40 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، و60 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا".

كما نقلت الصحيفة عن المصدر المسؤول، وجود تفاهمات أمريكية أيضا مع إسبانيا لاستقبال 16 ألف فلسطيني من لبنان، بالإضافة إلى تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.

ولفت المسؤول إلى أن هذه "التفاهمات الدولية تلاقيها تسهيلات تقدمها شبكات التسفير عبر خفض تكلفة الهجرة من 12 ألف دولار إلى 7 آلاف دولار عن الشخص الواحد".

ونقلت الصحيفة عن ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي تأكيده على أن "نحو 40 ألف فلسطيني غادروا لبنان في السنوات الأربع الأخيرة من طريق الهجرة الشرعية عبر المطار، من دون احتساب من سلك الطرق غير الشرعية براً. الرقم ليس تفصيلاً قياسا إلى عدد فلسطينيي لبنان المقدر بـ 250 إلى 300 ألف فلسطيني".

وأشار عبد الهادي إلى أن "المشروع الأميركي المرتبط بصفقة القرن يهدف إلى توطين ما بين 75 إلى 100 ألف فلسطيني في لبنان وتهجير الباقي إلى أكثر من بلد".

وأضاف: "من هاجر حتى الآن وقع ضحية الضغوط الإنسانية والحياتية وتقليص الأونروا وافتعال الأحداث الأمنية، فضلاً عن الشبكات المنظمة التي تؤثر في الشباب والعائلات لإقناعهم بالهجرة وغسل دماغهم كلما زاد الضغط الأميركي لتنفيذ صفقة القرن".

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