ماكغولدريك: الوقود القطري ليس حلاً لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة

غزة / سما /

قال جيمي ماكغولدريك منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة و نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يوم الاربعاء،ان الوقود القطري ليس حلاً لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة ، نظراً لان تكلفه احتراقه مرتفعة وملوثة للبيئة في غزة.

وأضاف ماكغولدريك خلال كلمة له بورشة العمل الخاصة حول الطاقة المتجددة للخدمات الأساسية في قطاع غزة، التعليم والصحة والمياه :" منذ شهر أكتوبر من العام الماضي تكفلت دولة قطر ببرنامج الوقود لمحطة كهرباء غزة لإغاثة سكان غزة ، وعلى الرغم من ذلك وكما نعلم جميعاً فإن تكلفه الاحتراق مرتفعة وملوثة للبيئة في غزة".

وتابع :" الوقود ليس الحل لمشكلة الكهرباء المستقبلية ، حيث ان الوقود غير كاف وغير ملائم نظراً لتسببه في التلوث".

ودعا ماكغولدريك لتمكين الوصول لبدائل نظيفة وزيادة الاستقلالية والاعتماد على الذات كأولوية لكافة الأطراف ذات الصلة.

وقال :" أشجع المانحين مثل ألمانيا واليابان وآخرين لدعم السلطة الفلسطينية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية".

وأضاف :"بينما تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حتى هذه اللحظة بالانخراط في مبادرات متنوعة لتحسين الاستفادة من الطاقة لدعم السلطة الفلسطينية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية الا ان هناك حاجة لفعل المزيد".