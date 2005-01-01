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الاحتلال يصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على اراض في بيت لحم

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على اراض في بيت لحم


بيت لحم / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ثلاثة أوامر عسكرية للاستيلاء على أراض في بيت جالا، وتقوع، والرشايده في محافظة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن الامر العسكري الأول يتضمن الاستيلاء على أراض بمحاذاة النفق المقام على أراض مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، تحديدا حوض "2" في منطقة "المخرور"، وتعود ملكية الأراضي لأهالي بيت جالا وبلدة الخضر.

وأضاف ان الاستيلاء على هذه الاراضي يأتي بهدف توسيع الشارع الالتفافي رقم 60، الواصل ما بين القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، ما يعني الاستيلاء على المئات من الدونمات الزراعية.

وأشار إلى ان الامر العسكري الثاني، يتضمن الاستيلاء على أراض في قرية الرشايدة شرق بيت لحم لتوسيع مستوطنة "معالي عاموس"، أما الامر الثالث يتضمن الاستيلاء على أراض في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم لتوسيع مستوطنة "نوكوديم".

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