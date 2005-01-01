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"قوى غزة" تدين "سياسة التمييز" بصرف الرواتب

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"قوى غزة" تدين "سياسة التمييز" بصرف الرواتب


غزة / سما /

 أدانت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، ما قالت عنه إخلال الحكومة في رام الله بالتزاماتها وتعهداتها بتوحيد عملية صرف الرواتب مساواةً بين الضفة وغزة.

واعتبر خالد البطش القيادي في الجهاد الإسلامي خلال مؤتمر صحفي متحدثًا باسم القوى عقب اجتماع لها في مكتب الجبهة الشعبية، ما وصفها بهذه "السياسة الظالمة" أنها تمثل انتهاكًا للقوانين الفلسطينية وإمعانًا في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد.

ودعا الحكومة إلى ضرورة احترام القانون الفلسطيني عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تنهي سياسة التمييز، وتضمن المساواة في عملية صرف الرواتب والعلاوات والدرجات الوظيفية المستحقة، فضلًا عن إنصاف تفريغات 2005 وإلغاء التقاعد المالي بحق الموظفين.

وقال "إن عدم التزام الحكومة بتعهداتها بما يتعلق برواتب الموظفين بغزة إمعانٌ في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد ومن شأنها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع الذي يئن تحت وطأة الحصار والعدوان".

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