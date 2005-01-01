إتلاف 77 مركبة والقبض على 5 مطلوبين للعدالة جنوب نابلس

نابلس / سما /

أتلفت الشرطة أمس 77 مركبة غير قانونية وقبضت على 5 اشخاص مطلوبين للعدالة، خلال مهمة للأجهزة الأمنية جنوب نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال متابعة العمل الشرطي وزيادة نشاط تطبيق القانون بخصوص مظاهر الفوضى والحفاظ على الحالة الأمنية والنظام العام، نفذ مركز شرطة عوريف نشاطا في بلدتي جماعين وعينبوس جنوبي محافظة نابلس، أتلف خلالهما 77 مركبة غير قانونية.

كما ألقى القبض على 5 مطلوبين للعدالة، من ضمنهم 3 اشخاص داخل مركبة يشتبه بحيازتهم مادة يشتبه انها مخدرة.

وأضافت أن العمل الشرطي مستمر ودائم في متابعة تطبيق القانون وفرض النظام العام حفاظاً على سلامة المواطنين.