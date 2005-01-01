طبيلة: الشوارع والحدائق العامة على سلم أولويات بلدية نابلس

نابلس / سما /

قام رئيس بلدية نابلس المهندس سميح روحي طبيلة، اليوم بجولة تفقدية لعدد من المشاريع الحيوية التي تنفذها البلدية حاليا، رافقه فيها عضو المجلس المجلس البلدي الدكتور غسان المصري ومهندس البلدية سامح العاصي، وطاقم العلاقات العامة.

وأكد طبيلة اهتمام المجلس البلدي وتركيزه حاليا على مشاريع الشوارع والحدائق العامة، لما لها من أهمية قصوى وتلامس حياة كافة المواطنين في المدينة.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع تأهيل حدائق جمال عبد الناصر، حيث يجري العمل على اعادة تأهيل جزء من الحدائق بشكل عصري ومريح للاطفال وذويهم، وتشمل أعمال الـتأهيل انشاء مساحة ألعاب بأرضية مطاطية وتوفير مواقف للسيارات ومدرج مصغر لاقامة الفعاليات.

كما تفقد طبيلة مشروع تأهيل شارع المساكن، وهو من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تسعى البلدية لانجازها خلال هذه الفترة، لما له من أهمية بالغة في تأهيل مداخل تليق بالمدينة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في غضون شهرين.

وذكر مهندس البلدية ان مشروع تأهيل الشارع يشمل تغيير خطوط الصرف الصحي واعادة تعبيد الشارع واقامة أرصفة وجزر وتخطيط وانارة.

وشملت الجولة التفقدية كذلك زيارة عدد من مشاريع المدارس التي تعمل الدائرة الهندسية في البلدية على متابعتها، ومنها مدرسة نديم طاهر الهدهد المهنية التي تقع على الشارع الدائري المؤدي لجامعة النجاح الوطنية، ومدرسة عفاف العكر قرب منتجع حياة نابلس، ومدرسة دولت مكاوي وزوجها حسن العاصي في منطقة خلة الايمان، ومدرسة وداد الادهم بالقرب من متنزه سما نابلس.

وتأتي هذه الزيارات بهدف المتابعة الحثيثة للمشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تعمل بلدية نابلس على تنفيذها في المرحلة الحالية.