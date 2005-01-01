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د.أبو زايدة يوجه رسالة لرئيس المحكمة العليا المستشار ابو شرار

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
د.أبو زايدة يوجه رسالة لرئيس المحكمة العليا المستشار ابو شرار



سيادة المستشار عيسى ابو شرار 
رئيس المحكمة العليا و رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي.
تحية طيبة و بعد  
بالامس  كانت جلسه اخرى في المحاكم الفلسطينية بحق الدعوة القضائية التي رفعتها على السلطة الفلسطينية منذ شهر فبراير بعد قطع راتبي منذ بداية العام الحالي .
الجلسة تم تأجيلها الى نهاية هذا الشهر بناء على طلب من النيابة العامه لكي تستطيع ان تأتي بالاسباب التي ادت الى قطع راتبي كوزير متقاعد الذي هو حق كفلة القانون الذي سيادتكم امناء علي تطبيقه.
هل من المعقول و من العدل و من الانصاف ان تستغرق هذه القضية كل هذا الوقت  ؟ هل الـى هذا القدر صعب على السلطة التنفيذية ان تعطي جواب ما هو السند القانوني الذي على اساسه يتم حرمان موظف دوله متقاعد من راتبه التقاعدي؟
السيد المستشار
اود ان اذكر سيادتكم ان من بين الاسباب لتكليفكم بهذا المنصب السامي هو تكدس القضايا في المحاكم و عدم الاسراع في انجازها ، لذلك اتمنى على سيادتكم  الاطلاع على هذه القضية و القضايا المشابهة  وحث جهات الاختصاص على انجازها بما يكفل حقوق المواطنين بعيدا عن تغول السلطة التنفيذية.
مع جزيل الشكر و الاحترام
د. سفيان ابو زايدة
 

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