هآرتس: جدارٌ بارتفاع 6 أمتار حول السفارة الأميركية بالقدس

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن السفارة الأمريكية في القدس بدأت ببناء جدار يحيط بفنائها يبلغ ارتفاعه 5.8 أمتار في مكانها الجديد بحي أرنونا.

ووفقًا للموقع، تمّت الموافقة على إقامة جدار بارتفاع 3.2 أمتار عند افتتاح السفارة، لكن من جديد سمح برفعه ليصل إلى 5.8 أمتار مشيرةً إلى أن السكان في الحي باتوا يشتكون من أن الجدار يمنعهم من رؤية المناظر الطبيعية التي تشكل جزءًا من حياتهم بالمنطقة.

وتوجّه السكان بخطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك للسفير الأميركي ديفيد فريدمان، لمطالبته بالتراجع عن هذه الخطوة.

وردّت بلدية القدس على مطالب السكان بأن السياج تم رفعه لأغراض أمنية كجزء من تنفيذ تعليمات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، ومنها تشييد شارع خاص بالسفارة.

وعقّبت السفارة الأمريكية بالقول إنه ونظرًا للقضايا الأمنية الخطيرة للغاية فإن جميع سفارات الولايات المتحدة في أنحاء جميع العالم مبنية بنفس البنية التحتية الحالية.