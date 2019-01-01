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العسيلي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث الملف الاقتصادي الفلسطيني

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاربعاء، ان  اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقده يوم غد الخميس سيبحث كيفية دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ رؤيتها نحو تطوير بناء اقتصاد قوي والانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف الوزير العسيلي الذي يتوجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لترأس اجتماع المجلس على المستوى الوزاري، بمقر جامعة الدول العربية" نعول على عمقنا العربي والإسلامي في تعظيم صادرتنا الوطنية وإقامة شراكات استثمارية حقيقية في دولة فلسطين، وتوفير الامكانيات اللازم لتعزيز صمود المواطنين والحفاظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا الفلسطيني.

#خالد العسيلي

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