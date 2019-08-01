حماية يصدر تقريره الشهري حول الانتهاكات الاسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر أغسطس

غزة / سما /

أصدر مركز حماية لحقوق الانسان تقريره الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في قطاع غزة وقد ضم التقرير اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خلال الفترة الواقعة ما بين 1/8/2019 وحتى 31/8/2019 حيث شهدت هذه الفترة تصعيداً خطيراً من قبل الاحتلال الإسرائيلي فقد شددت سلطات الاحتلال من حصارها على قطاع غزة خلال الشهر المنصرم أغسطس 2019، كما صعدت من اعتدائاتها تجاه الصيادين في عرض البحر.

وفي سياق متصل واصلت سلطات الاحتلال اعتداءتها خلال الشهر الماضي ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرات السلمية شرقي محافظات القطاع، هذا وتعبر سلطات الاحتلال عن إصرارها على الاستمرار في تجاهل القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتعهداتها أمام الأسرة الدولية، وانتهاكاتها لاتفاقيات حقوق الإنسان حيث تستمر في اعتقال المواطنين المدنيين، من جانب اخر واصلت قوات الاحتلال عمليات التوغل المحدود واطلاق النار العشوائي على طول الحدود مع القطاع...

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http://hchr.ps/details1145.html#.XW-HbCjXLDc