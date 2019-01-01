تسمية مدرسة بتل ابيب تثير جدًلا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أطلقت بلدية مدينة "تل أبيب" اسم الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس على مدرسة في المدينة، بعد أن كان من المقرر أن تُسمى باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق شامير.

وذكرت قناة 12 العبرية، الأربعاء، أن حفيدة شامير هاجمت إدارة بلدية تل أبيب ووصفتها بأنها "منحازة لليسار" وتخلّد ذكرى زعماء اليسار ومنهم بيرس، وتجاهلت جدّها شامير الذي كان يعد أحد كبار زعماء اليمين في إسرائيل، مضيفة أن شامير "يستحق التقدير والتخليد وإطلاق اسمه على شارع أو مؤسسة" واعتبرت أن ما جرى هدفه سياسي.

وردت البلدية بأن شامير شخصية مهمة في إسرائيل وسيخلد اسمه في ميادين مختلفة. وأشارت إلى أنها لا تعمل وفق أي اعتبارات سياسية.

وهاجم يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، إدارة البلدية ورئيسها يارون حولداني المحسوب على اليسار في إسرائيل، وقال له عليك أن تخجل من نفسك.

من جهتها، ردّت بلدية مستوطنة "سديروت" في محيط قطاع غزة، بأنها ستطلق اسم اسحق شامير على مدخل قطار البلدة.