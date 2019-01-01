الخليل: الاحتلال يغلق المحال التجارية ويخلي المدارس بالبلدة القديمة

رام الله / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المحال التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وأخلت كافة المدارس فيها؛ وذلك لتأمين اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للحرم الإبراهيمي.

وأفاد جمال السعافين من مؤسسة "بيتسيلم" لحقوق الانسان في الخليل، بأن قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية الممتدة من حارة السلايمة إلى منطقة تل الرميدة وسط الخليل، إضافة إلى منطقة واد الحصين، وحارة جابر، وشددت من اجراءاتها القمعية بحق المواطنين على الحواجز المنتشرة وسط البلدة القديمة.

وفي وقت لاحق، أخلت قوات الاحتلال مدرسة قرطبة الواقعة في تل الرميدة، وسائر المدارس في البلدة القديمة من الطلاب وهيئاتها التدريسية، في خطوة استفزازية تأتي في إطار تهيئة المنطقة لعملية الاقتحام.

ويتوقع المواطنون أن يستمر الاغلاق إلى ساعات المساء، لحين انتهاء الاقتحام الاستفزازي لنتنياهو .