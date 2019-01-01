محمود المُغني الإيطالي من أصول مصرية يزور إسرائيل لإحياء حفل غنائي

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يزور إليساندرو محمود، المُغني الإيطالي من أصول مصرية إسرائيل قريبا، لإحياء حفل غنائي مُشترك، مع المُغنية الإسرائيلية عِدان بن زاكين، في متنزه مدينة "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب.

وسيُقام الحفل في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. كما وسيشارك محمود وبن زاكين، في تسجيل "ديتو غنائي" مشترك.

واكتسب محمود (27 عاما) الشهرة، بعد أن مثّل بأغنيته "سولدي" إيطاليا، في النسخة الأخيرة لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجين"، التي أقيمت في إسرائيل قبل 4 أشهر، وفاز بالمرتبة الثانية فيها.

وولد محمود لأب مصري مهاجر وأم إيطالية، وترعرع في إيطاليا. وتتضمن أغنية "سولدي" كلمات بالعربية، منها كلمة "رمضان" المبارك.

واعترف إليساندرو محمود في مقابلة صحافية سابقة، أن "لمصر مكانة خاصة في قلبه"، ولكنه وجّه انتقادات لها، على "سوء معاملة مثليي الجنس". وفي مقابلة أخرى، المح محمود إلى أنه "مثلي الجنس"، لكنه نفى ذلك لاحقا، داعيا إلى "احترام كل إنسان لكونه إنسانا، بغض النظر عن ميوله الجنسية".