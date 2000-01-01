أبو حلبية: تدنيس نتنياهو للمسجد الابراهيمي جريمة حرب تستوجب الملاحقة

الخليل / سما /

وصف النائب عن كتلة التغيير والإصلاح أ. د. أحمد أبو حلبية أن نية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتدنيس المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل بالتصعيد الخطير ويعد مساس بمشاعر المسلمين، معتبراً ذلك جريمة صهيونية تستوجب الملاحقة.

وقال النائب أبو حلبية في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية للكتلة (4-9):" نتنياهو يريد بهذا الاقتحام للمسجد الابراهيمي عمل دعاية انتخابية خاصة به لانتخابات الكنيست الصهيونية وكسب تأييد للأحزاب اليمينية الصهيونية وهذا الاقتحام يعتبر جريمة حرب بحق المسجد الابراهيمي باعتبار ان فيه تدنيس لقدسية المسجد"

وأضاف النائب أبو حلبية " كما فعل شارون في عام 2000 وعلى إثر ذلك انطلقت انتفاضة الأقصى في ذلك الوقت وهذا التدنيس الجديد للمسجد الابراهيمي يعد جريمة صهيونية جديدة ".

وأوضح النائب أبو حلبية أن هذه التغول الصهيوني ضد المسجد الابراهيمي قديم جديد فلقد اقتحم الصهاينة المسجد الابراهيمي أكثر من مرة وتم تقسيمه منذ احتلال الخليل في عام 1967، مبيناً أن نتنياهو يريد ان يفرض الأمر الواقع في المسجد الابراهيمي.

وطالب النائب أبو حلبية أهالي الخليل للتصدي لزيارة نتنياهو وأن يكون لهم موقف في مواجهة هذا الاقتحام كما فعل أهلنا في الأراضي المقدسة في عام 2000 عندما اقتحم المسجد الأقصى بالحجارة.

ودعا النائب أبو حلبية لموقف عربي واسلامي للتصدي لممارسات الاحتلال بحق المسجد الابراهيمي، مطالباً السلطة بمواقف جدية تتجاوز الشجب والادانة والعمل على ملاحقة ومقاضاة للمجرم الصهيوني نتنياهو وغيره من قادة الاحتلال.

وأشار النائب أبو حلبية أن الانتهاكات الصهيونية المستمرة بحق المسجد الابراهيمي لن تغير من التاريخ شيئاً.