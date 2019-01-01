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"كريم" تنظم يوماً ترفيهياً للمسنين بالشراكة مع جمعية كبار السن في غزة

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قامت شركة كريم الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية، في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان، بتنفيذ يوم ترفيهي للمسنين بالتعاون مع جمعية رعاية كبار السن في غزة، وذلك في إطار الفعاليات الاجتماعية التي تنفذها الشركة مع الفئات المجتمعية المختلفة في القطاع، ولا سيما المهمشة منها.

وأقيمت الفعالية في منتجع النور في مدينة غزة، حيث اشتملت الفعالية على عدد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة بمشاركة موظفين كريم في غزة؛ حيث تأتي هذه الفعالية التي ساهمت في بث روح الفرح والبهجة في نفوس كبار السن، ضمن التزام "كريم" بمسؤوليتها المجتمعية في كافة أماكن تواجدها، فيما تعتبر فئة المسنين إحدى أهم الفئات الأقل حظا في غزة وذلك نظرا لصعوبة وقسوة الظروف الحياتية والمعيشية في القطاع.

وإلى جانب حرصها الدائم على تقديم أفضل خدمات النقل المتطورة من خلال تطبيق "كريم"، فإن الشركة حرصت على الالتزام بتقديم الخدمة وفق معايير رفيعة المستوى من حيث توفير سبل الراحة لكبار السن ومساعدتهم أثناء تنقلهم مع كباتن كريم، ولتكون بذلك خدمة كريم الخيار الأمثل لهم، بما يسهل عليهم الحركة وتسيير أمور حياتهم المختلفة وبما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وفي إطار اهتمامها بالشرائح المجتمعية المختلفة، واظبت كريم على تنفيذ الفعاليات ودعم المشاريع التي تسهم في إسناد الفئات المهمشة وأفراد المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في قطاع غزة. وكانت شركة "كريم" قد رعت، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فعالية خاصة للأطفال الأيتام، مستضيفةً نحو 140 طفلاً وطفلةً من منظمة قرى الأطفال الدولية (SOS) ومعهد الأمل للأيتام في نادي تشامبيونز العائلي في غزة.

#كبار السن #شركة كريم

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