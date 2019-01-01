حماس: إعلان نتنياهو اقتحام الحرم الإبراهيمي تعدٍ صارخ على مشاعر الأمة

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء، إن إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته اقتحام مدينة الخليل والحرم الابراهيمي هو تعد "صهيوني" صارخ على مشاعر كل الأمة الإسلامية باقتحام واحدة من رموزها الدينية.

وأكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم عبر حسابه في "فيسبوك" أن نتنياهو المهزوم يحاول أن يرمم صورته عبر هذا السلوك الاستعراضي باقتحام مدينة خليل الرحمن.

وأوضح أن زيادة تجرؤ الاحتلال على انتهاك المقدسات يأتي نتيجة مساعي بعض الجهات في الإقليم للتطبيع مع الاحتلال.

وشدد قاسم على أن الخليل والقدس وكل مدن فلسطين ستبقى عربية خالصة، ولن تفلح كل محاولات الاحتلال في تغيير هويتها ولا تاريخها ولا انتمائها للأمة.