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أوامر عسكرية بالاستيلاء على أراض في بيت لحم لتوسيع المستوطنات

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوامر عسكرية بالاستيلاء على أراض في بيت لحم لتوسيع المستوطنات


رام الله / سما /

 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة أوامر عسكرية بالاستيلاء على أراض في بيت جالا، وتقوع، والرشايده في محافظة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن الامر العسكري الأول يتضمن الاستيلاء على أراض بمحاذاة النفق المقام على أراض مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، تحديدا حوض "2" في منطقة "المخرور"، وتعود ملكية الأراضي لأهالي بيت جالا وبلدة الخضر.

وأضاف ان الاستيلاء على هذه الاراضي يأتي بهدف توسيع الشارع الالتفافي رقم 60، الواصل ما بين القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، ما يعني الاستيلاء على المئات من الدونمات الزراعية.

وأشار إلى ان الامر العسكري الثاني، يتضمن الاستيلاء على أراض في قرية الرشايدة شرق بيت لحم لتوسيع مستوطنة "معالي عاموس"، أما الامر الثالث يتضمن الاستيلاء على أراض في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم لتوسيع مستوطنة "نوكوديم".

يذكر أن محافظة بيت لحم تتعرض لهجمة استيطانية تتركز مؤخرا في منطقة المخرور في بيت جالا، وبلدات الخضر ونحالين وأخرى في الولجة.

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