بالفيديو: "ضمور العضلات" يغدر بجندي اسرائيلي والجيش يتنكر

القدس المحتلة / سما /

رفضت وزارة الجيش الإسرائيلي الاعتراف بأن الجندي أفينام بوخريس في لواء المدرعات، أصيب بمرض ضمور العضلات إثر خدمته العسكرية ومنحه مكانة كشخص معاق في الجيش.

وأضافت القناة العبرية السابعة بأن الجندي بوخريس البالغ من العمر 27 عاماً خاض عملية الجرف الصامد على قطاع غزة عام 2014، وبعد بضعة أشهر من انتهاءها ظهرت عليه آثار المرض، وبعدها بستة أشهر تم تشخيص حالته وتبين أن مصاب بمرض ضمور العضلات وطالبه الطبيب بالراحة الدائمة.

وأوضحت القناة أنه بعد سلسلة من العلاجات التي خضع لها الجندي في بوسطن الأمريكية وكوريا الجنوبية، توقف تدهور حالته الصحية، ومكنه العلاج من العيش بشكل أفضل مع القدرة على التنفس بشكل عادي وأداء عمله بشكل طبيعي.

ونوهت إلى أن الأطباء قالوا له إنه سيعيش فقط 3 سنوات، لكنها امتدت إلى 5 حتى الآن.

وزعمت وزارة الجيش أنه لا توجد صلة سببية بين ظروف الخدمة العسكرية والمرض الذي أصيب به أفينام وأن أصدقاءه المقربين ربطوا بين الأمر من أجل حملة تمويل تهدف لنقله للعلاج في كوريا الجنوبية بمبلغ مليون شيكل وهو تكلفة الرعاية الطبية له هناك.