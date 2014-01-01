  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو: "ضمور العضلات" يغدر بجندي اسرائيلي والجيش يتنكر

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: "ضمور العضلات" يغدر بجندي اسرائيلي والجيش يتنكر


القدس المحتلة / سما /

رفضت وزارة الجيش الإسرائيلي الاعتراف بأن الجندي أفينام بوخريس في لواء المدرعات، أصيب بمرض ضمور العضلات إثر خدمته العسكرية ومنحه مكانة كشخص معاق في الجيش.

وأضافت القناة العبرية السابعة بأن الجندي بوخريس البالغ من العمر 27 عاماً خاض عملية الجرف الصامد على قطاع غزة عام 2014، وبعد بضعة أشهر من انتهاءها ظهرت عليه آثار المرض، وبعدها بستة أشهر تم تشخيص حالته وتبين أن مصاب بمرض ضمور العضلات وطالبه الطبيب بالراحة الدائمة.

وأوضحت القناة أنه بعد سلسلة من العلاجات التي خضع لها الجندي في بوسطن الأمريكية وكوريا الجنوبية، توقف تدهور حالته الصحية، ومكنه العلاج من العيش بشكل أفضل مع القدرة على التنفس بشكل عادي وأداء عمله بشكل طبيعي.

ونوهت إلى أن الأطباء قالوا له إنه سيعيش فقط 3 سنوات، لكنها امتدت إلى 5 حتى الآن.

وزعمت وزارة الجيش أنه لا توجد صلة سببية بين ظروف الخدمة العسكرية والمرض الذي أصيب به أفينام وأن أصدقاءه المقربين ربطوا بين الأمر من أجل حملة تمويل تهدف لنقله للعلاج في كوريا الجنوبية بمبلغ مليون شيكل وهو تكلفة الرعاية الطبية له هناك.

الأكثر قراءة اليوم

اعتراف اسرائيلي بعملية الخداع... التايمز: هكذا زيفت إسرائيل مقتل جنودها لخداع حزب الله

تلفزيون اسرائيلي يزعم: داعش سيناء يستولي على شحنة صواريخ كانت بطريقها الى غزة

الاتيرة يعلن عن تشكيل خلية ازمة لحل مشكلة الرواتب في غزة

ثورة علمية ..علاج جديد ينقذ المرضى من سرطان الدم الحاد "غير القابل للشفاء"

أبو سيف: الحكومة في حالة تشاور مستمر لتوحيد نسبة الصرف بين غزة والضفة

نقابة العاملين بالأزهر: المحكمة الإدارية أوقفت تعيين عبد الخالق الفرا رئيساً للجامعة

انتشال 123 جثة من سجن ذمار وقصف حوثي على السعودية

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: اسرائيل وسويسرا يبحثان عن بديل للأونروا بالمناطق الفلسطينية

1

الأمن الفلسطيني لفضائية عبرية: خلايا فتحاوية مسؤولة عن زرع عبوات في محيط نابلس

هل يعلن نتنياهو السيطرة على "سوق الجملة" خلال زيارته المستفزة للخليل اليوم؟

11

الجيش الإسرائيلي يكشف عن موقع لــ "إنتاج الصواريخ الدقيقة" لحزب الله في لبنان

حماس: إجراءات حكومة اشتية ضد غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية ومعاكسة لخطاباتها المتكررة