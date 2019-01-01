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فان جال: برشلونة لا يستغل قدرات دي يونج

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان جال: برشلونة لا يستغل قدرات دي يونج


وكالات / سما /

علق الهولندي لويس فان جال المدير الفني السابق لبرشلونة، على أداء مواطنه فرينكي دي يونج مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

وقال فان جال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "برشلونة لا يستغل قدرات دي يونج، والأمر يتعلق بتأقلمه مع طريقة اللعب".

وكان دي يونج قد صرح مؤخرًا، أنه سعيد بمشاركته أساسيًا في المباريات الثلاث الأول للبارسا هذا الموسم، وأكد أنه يملك مستوى أفضل يسعى للظهور به خلال المباريات المقبلة.

وفي نفس السياق، علق فان جال على موقف ماتياس دي ليخت في يوفنتوس، قائلا: "نفس الأمر يحدث معه، فهي ثقافة أخرى وبيئة مختلفة وطريقة أخرى للعب كرة القدم".

واختتم: "يعتقد الناس أن الأمر سهل بالنسبة لهم، لكنه ليس بهذه السهولة التي يتوقعوها".

#فان جال #برشلونة #دي يونج

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