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ماجد المصرى: يهمنى رأى المشاهد العادى فى مسلسل بحر

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماجد المصرى: يهمنى رأى المشاهد العادى فى مسلسل بحر


وكالات / سما /

عبر الفنان ماجد المصرى عن سعادته بتصدر مسلسل بحر مؤشرات البحث على "جوجل" بعد عرض الحلقة الأولى من العمل أول أمس الاثنين على قناة الحياة.

وقال المصرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "سعيد بردود الأفعال حول المسلسل ودائما رأى الملايين من المشاهدين العاديين أول اهتماماتى".

وعن قصة المسلسل وكواليسه، قال ماجد المصرى:  أول مرة فى حياتى ألعب "صعيدى، ونبتعد فيه عن الثأر والسلاح،  فـ«بحر» عاشق ولهان له قصة حب حقيقية وضد الثأر فالدم فى رأيه ليس الحل، فهو شخصية غنية ودائمًا أبوه يقول له «ربنا يجعل نصيبك من اسمك»،  فهى منطقة جديدة فى الدراما الصعيدية،  نناقش من خلاله قضية الأمانة، فماذا لو أؤتمن بحر على شىء؟ هيموت نفسه عشان صعيدى بجد ورجولة".

وحول عرض المسلسل خارج السباق الرمضانى، صرح المصرى: "مش فارقة معايا، فمثلا مسلسلات «عيون القلب» و«الطوفان» كسرت الدنيا، رغم أنها لم تعرض فى رمضان، وهناك أعمال أخرى تعرض فى الشهر الكريم ولا تنجح جماهيريا".

مسلسل بحر يعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى فى الحادية عشر والنصف مساء والإعادة الثانية فى الحادية عشرة صباحا.

#ماجد المصري

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