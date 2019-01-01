انطلاق الانتخابات الإسرائيلية في الخارج

القدس المحتلة / سما /

انطلقت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الأربعاء رسميا، بفتح صناديق الاقتراع في الممثليات الدبلوماسية في الخارج. وبحسب المُعطيات، فإن عدد أصحاب حق الاقتراع من الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج، يبلغ 5 آلاف ناخب في 97 مُمثلية حول العالم.

وستكون باكورة الانتخابات في ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا، ومن ثم في كانبيرا عاصمة أستراليا. وستُختتم الانتخابات في الخارج الجمعة، بتصويت أعضاء القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

و ستُرسل السفارات الصناديق عبر البريد الدبلوماسي إلى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في القدس، حيث ستوضع في خزنات خاصة، حتى بدء فرز مُجمل الأصوات.