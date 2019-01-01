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باراغواي تقرر فتح مكتب تجاري بالقدس

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باراغواي تقرر فتح مكتب تجاري بالقدس


القدس المحتلة / سما /

 قرر رئيس باراغوي ماريو بينيتز، فتح مكتب تجاري في القدس التي اعترفت بها بلاده بأنها عاصمةً لإسرائيل أسوة بالولايات المتحدة الأميركية وغواتيمالا وبعض الدول الأخرى.

وبحسب ما أوردته قناة ريشت كان، الأربعاء، فإن بينيتز صرح بذلك لقناة تلفزيونية رسمية في بلاده مشيرةً إلى أنه تحدث عن عودة العلاقات كاملةً مع إسرائيل بعد الخلافات الدبلوماسية مع تل أبيب عقب تراجعه عن قراره بنقل السفارة إلى القدس.

وكان بينيتز قرر إعادة السفارة إلى تل أبيب في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أن تولى زمام الحكم في البلاد لأسباب قيل حينها أنها بفعل الضغوط العربية إلا أنه نفى ذلك في المقابلة التلفزيونية وأرجع ذلك لعدم اهتمام إسرائيل بالاستثمار في بلاده وعدم زيارتها من أي مسؤول إسرائيلي كبير.

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