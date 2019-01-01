  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

"الموضة السريعة" تحدث كارثة حقيقة "تهدد" كوكبنا

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الموضة السريعة" تحدث كارثة حقيقة "تهدد" كوكبنا


وكالات / سما /

أصدرت منظمة "أوكسفام"، وهي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية، تقريرا يوضح بالتفصيل شدة الأزمة المستمرة في صناعة الأزياء والموضة، التي تعد رائدة بانبعاثات الغازات الدفيئة عالميا.

ووجدت المنظمة، التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، أن هوس اتجاهات الموضة قصيرة الأجل يتسبب في انبعاث الكمية نفسها من انبعاثات الكربون كل دقيقتين، مقارنة بقيادة سيارة حول العالم 6 مرات.

وتقول "أوكسفام" إن الرحلة حول العالم 6 مرات تنتج 50 طنا من انبعاثات الكربون، ويعاني أشد الناس فقرا في العالم، أكثر من غيرهم من تبعات تغير المناخ.

وكشف التقرير أن أغنى 10% من سكان العالم مسؤولون عن نحو 50% من الانبعاثات العالمية، في حين أن النصف الأكثر فقرا مسؤولون عن 10% فقط.

وتعتمد الإحصائيات على مدى الانبعاثات المتعلقة بالملابس الجديدة، التي اشتُريت في المملكة المتحدة.

وبهذا الصدد، قال داني سريسكانداراجا، الرئيس التنفيذي لمنظمة "أوكسفام": "هذه الحقائق المذهلة حول تأثير الموضة على الكوكب وأفقر الناس في العالم، يجب أن تجعلنا جميعا نفكر مرتين قبل شراء ملابس جديدة. نحن في حالة طوارئ مناخية، لم يعد بمقدورنا أن نغض الطرف عن الانبعاثات الناتجة عن الملابس الجديدة، أو أن ندير ظهورنا لعمال صناعة الملابس، غير القادرين على الخروج من الفقر بغض النظر عن عدد ساعات عملهم".

وينتج عن شراء قميص قطني أبيض جديد، كمية الانبعاثات نفسها الناتجة عن قيادة السيارة مسافة 57 كم.

وكُلفت "أوكسفام" بإجراء هذه الدراسة كجزء من حملتها الثانية لشهر سبتمبر، حيث يتعهد المستهلكون بعدم شراء أي ملابس جديدة طوال الشهر.

وأسبوعيا، يجري التخلص من 11 مليون قطعة ملابس في مكب النفايات في المملكة المتحدة.

وأشار باحثون إلى أن شراء الملابس المستعملة يساعد على إبطاء دورة الموضة السريعة، ما يمكن أن يقلل من الانبعاثات العالمية.

#الموضة

الأكثر قراءة اليوم

اعتراف اسرائيلي بعملية الخداع... التايمز: هكذا زيفت إسرائيل مقتل جنودها لخداع حزب الله

تلفزيون اسرائيلي يزعم: داعش سيناء يستولي على شحنة صواريخ كانت بطريقها الى غزة

الاتيرة يعلن عن تشكيل خلية ازمة لحل مشكلة الرواتب في غزة

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو جديد للآلية العسكرية التي استهدفها حزب الله

ثورة علمية ..علاج جديد ينقذ المرضى من سرطان الدم الحاد "غير القابل للشفاء"

نقابة العاملين بالأزهر: المحكمة الإدارية أوقفت تعيين عبد الخالق الفرا رئيساً للجامعة

عدم ممارسة الجنس بعد سن الخمسين يسبب الأمراض

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: اسرائيل وسويسرا يبحثان عن بديل للأونروا بالمناطق الفلسطينية

1

الأمن الفلسطيني لفضائية عبرية: خلايا فتحاوية مسؤولة عن زرع عبوات في محيط نابلس

هل يعلن نتنياهو السيطرة على "سوق الجملة" خلال زيارته المستفزة للخليل اليوم؟

11

الجيش الإسرائيلي يكشف عن موقع لــ "إنتاج الصواريخ الدقيقة" لحزب الله في لبنان

حماس: إجراءات حكومة اشتية ضد غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية ومعاكسة لخطاباتها المتكررة