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ما هي أكثر المدن أمانا في العالم؟

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي أكثر المدن أمانا في العالم؟


وكالات / سما /

حددت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، التابعة لصحيفة "إيكونوميست"، أكثر مدن العالم أمانا، بناء على عدد من العوامل المتعلقة بالصحة والمناخ والهجمات الإلكترونية.

وجاءت طوكيو أكثر مدن العالم أمنا، بينما حلت سنغافورة في المركز الثاني بعد العاصمة اليابانية، فيما جاءت في المركز الثالث مدينة أوساكا اليابانية أيضا، لتكون المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر المدن الآمنة هي نفسها في عامي 2015 و2017.

وضم المؤشر مدنا عربية هي: أبو ظبي 27 عالميا، ودبي 28، والكويت 38، والرياض 39، وكازابلانكا في المرتبة 54 والقاهرة 55 وفقا للتصنيف العالمي.

وتذيلت مدينتا كاراكاس (فنزويلا) ولاغوس (نيجيريا) الترتيب في المركزين 59 و60.

وتناول تقييم المؤشر أربعة أنواع من الأمن وهي: الأمن الرقمي والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي.

وقال الباحثون إن أكثر المدن أمنا سجلت مستويات مرتفعة من حيث إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، وتوفير فرق متخصصة في الأمن الإلكتروني والدوريات الشرطية لحماية المجتمع والتخطيط الجيد لمواجهة الكوارث.

#أمان #المدن

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