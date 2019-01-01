الخليل: الاحتلال يغلق المحال التجارية ويخلي المدارس بالبلدة القديمة

الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المحال التجارية في عدة مناطق في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وأخلت كافة المدارس؛ وذلك لتأمين اقتحام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفاد جمال السعافين من مؤسسة "بيتسيلم" لحقوق الانسان في الخليل، بأن قوات الاحتلال أغلقت المحلات التجارية الممتدة من مستوطنة "كريات اربع" وحارة السلايمة إلى منطقة تل الرميدة وسط الخليل، بالإضافة إلى منطقة واد الحصين، وحارة جابر، وشددت من اجراءاتها القمعية بحق المواطنين على الحواجز.

وفي وقت لاحق، أخلت قوات الاحتلال مدرسة قرطبة الواقعة في تل الرميدة، وسائر المدارس في البلدة القديمة من الطلاب وهيئاتها التدريسية، في خطوة استفزازية تأتي في إطار تهيئة المنطقة لعملية الاقتحام.

ويتوقع المواطنون أن يستمر الاغلاق إلى ساعات المساء، لحين انتهاء الاقتحام الاستفزازي لنتنياهو وأتباعه.