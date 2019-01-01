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الخارجية: ندرس سبل مواجهة التوجه الأميركي لتسجيل مواليد القدس الاميركيين

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تدرس انجع السبل والاجراءات الواجبة الاتباع لمواجهة التوجه الأميركي لتسجيل مواليد القدس الأميركيين، بما في ذلك التوجه الى المحاكم الأميركية.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال: "نراجع باستمرار مسألة تسجيل جواز السفر ونفكر في اجراء هذا التغيير"، في اشارة الى أن الادارة الأميركية تدرس تسجيل مكان ولادة المواطنين الاميركيين المولودين في مدينة القدس على اساس "القدس _ اسرائيل" في جوازات سفرهم ومستنداتهم الشخصية الاخرى، علما ان محاولات جرت في السابق للقيام بهذه الخطوة، لكن المحكمة الامريكية منعت تطبيقها.

ورأت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مجرد التفكير بهذا الاتجاه هو خرق فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة لترجمة اعلان ترمب المشؤوم بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها، إضافة لكونه يعبر عن عمق الانحياز للاحتلال وسياساته.

وأكدت رفضها المطلق لهذه الخطوة واعتبرتها امعانا من قبل ادارة ترمب في معاداة شعبنا، وتقويض اية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين.

#وزارة الخارجية

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