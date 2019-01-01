فوائد صحية تدفعك إلى ممارسة تمارين القفز بالحبل

وكالات / سما /

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن القفز بالحبل يعد تدريبا شاملا للجسم؛ حيث إنه يعمل على تدريب عضلات البطن والظهر والذراعين والسيقان.

وأضاف أستاذ العلوم الرياضية الألماني أن القفز بالحبل يعد أيضا بمثابة مفتاح الرشاقة، حيث إنه يساعد على إنقاص الوزن، موضحاً أن ممارسة القفز بالحبل لمدة نصف ساعة يسهم في حرق 400 سعراً حرارياً.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم القفز بالحبل في تنمية مهارات التوازن وتحسين ثبات واستقرار الجسم، ما يساعد في الحد من خطر السقوط والإصابات. وأشار فروبوزه إلى أنه ينبغي على المبتدئين ممارسة رياضة القفز بالحبل لمدة 10 دقائق بمعدل حوالي 60 قفزة في الدقيقة.

ولضبط الطول الصحيح للحبل، ينبغي الوقوف على أطراف أصابع الأقدام في منتصف الحبل والإمساك بالمقابض تحت الصدر بقليل، مع ثني المرفقين بزاوية 90 درجة.