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غزة تحطم الرقم القياسي للوقت البدل الضائع

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تحطم الرقم القياسي للوقت البدل الضائع


غزة / سما /

شهدت بطولة الدوري الممتاز في قطاع غزة أول أمس الاثنين، حدثاً غريباً في عالم الساحرة المستديرة حول العالم.

وجاء الحدث الغريب، بعدما احتسب حكم مباراة شباب خانيونس واتحاد خانيونس، 42 دقيقة كوقت بدل ضائع للمباراة.

وأُجبر حكم اللقاء على رفع 42 دقيقة كوقت بدل ضائع، بعدما أطفئت الأضواء الكاشفة لمدة طويلة قاربت على 40 دقيقة الأمر الذي أجبر الحكم على احتسابها وقتا بدل ضائع.

واضطر الجميع انتظار إضاءة الملعب، بعد وصول الموظف الخاص بالملعب والذي استغرق وصوله أكثر من 40 دقيقة.

يشار إلى أن أكثر مباراة تم رفع وقت بدل ضائع فيها، كانت مباراة بريستول سيتي وبرينتفورد في إنجلترا بموسم 2000-2001، حيث تم احتساب 23 دقيقة وقت بدل ضائع في الشوط الأول، بعدما تعرّض مهاجم برينتفورد لويد أوسو لكسر في الساق وخلع الكتف مع تأخر وصول سيارة الإسعاف.

ورغم أن هذا الرقم سلبي  إلا أنه يمكن أن يسجل في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، إذا ما تم إثبات كونه الأطول في تاريخ الكرة.

#الوقت الضائع

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