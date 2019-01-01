إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في رأسه بالشمال

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن جندي إسرائيلي، اصيب بجروح خطيرة، جراء اصابته بحجر في رأسه.

وذكر موقع "والا" العبري، أن الحادثة وقعت مساء الأمس، بأحد القواعد العسكرية شمالي البلاد، دون معرفة أسباب الحادثة.

وقال الموقع العبري، إنه تم نقل الجندي على الفور الى المستشفى لتلقى العلاج، مضيفاً أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية، باشرت بالتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الغربية.

ونقل الموقع عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن الإصابة لم تأتي ضمن نشاطات للجيش في الموقع أو خارجه".