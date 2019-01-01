فيرجسون يوجه رسالة خاصة إلى كريستيانو رونالدو

وكالات / سما /

أرسل السير أليكس فيرجسون رسالة تهنئة خاصة إلى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في البرتغال هذا العام للمرة العاشرة.

وتسلم لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق جائزة أفضل لاعب في البرتغال مساء يوم الاثنين ، وذلك في حفل توزيع الجوائز في لشبونة ، متقدماً على عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج.

وتفوق رونالدو على مواطنيه جواو فيليكس، برناردو سيلفا، روبن نيفيس وبرونو فرنانديز بعد عام مثير والذي شهد فوزه في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس ، وأيضاً دوري أمم أوروبا مع منتخب البرتغال.

وعند تقديم الجائزة ، فقد جرى تشغيل فيديو يتضمن إشادة من المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد ، حيث تحدث السير فيرجسون عن الفترة التي لعب بها كريستيانو في كرة القدم الإنجليزية.

وقال فيرجسون في رسالته : “تهانينا على هذا الإنجاز الرائع ، أنا آسف لأنني لا أستطيع أن أكون معك ، لكنني أتذكر عندما جئت في السابعة عشرة من العمر إلى مانشستر يونايتد وكيف تقدمت كإنسان ورياضي رائع”.

وتابع بقوله : “أريد أن أقول لك ولوالدتك ولجميع أفراد أسرتك وجميع أطفالك أحسنت ، لقد كان من دواعي سروري أنني عملت معه ورأيتك تتقدم إلى الأمام ، حظاً سعيداً لك ، استمتع بقضاء ليلة رائعة”.