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قناة عبرية: اسرائيل وسويسرا يبحثان عن بديل للأونروا بالمناطق الفلسطينية

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: اسرائيل وسويسرا يبحثان عن بديل للأونروا بالمناطق الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن  إسرائيل وسويسرا تعملان على إيجاد بديل لمنظمة الاونروا بالمناطق الفلسطينية.

وقالت القناة العبرية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تباحث مع نظيره السويسري، خلال زيارته لسويسرا، حول إيجاد بديل لمنظمة الأونروا بالمناطق الفلسطينية.

وأضافت القناة، أن وزير الخارجية كاتس، أمر الوفد القانوني المرافق له، بصياغة مشروع بديل للأونروا، بالمناطق الفلسطينية.

ووفقا للقناة العبرية، صرح الوزير كاتس، مساء أمس، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السويسري، إغناتسيو كاسيس، أن "موظفي الأونروا بغزة، يتعاونون مع الفصائل ضد إسرائيل". على حد زعمه.

وأشارت القناة العبرية، الى أن سويسرا قررت مؤخرا تجميد الدعم المالي لمنظمة الأونروا بالمناطق الفلسطينية، على خلفية حادثة الرشوة التي تم الكشف عنها داخل المنظمة.

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