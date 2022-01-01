يشبه الأفعى.. سخرية من اختيار قطر لشعار المونديال

وكالات / سما /

سخر المئات من المتابعين العرب والأجانب عبر مواقع التواصل الاجتماعي, من دولة قطر, عقب كشفها عن شعار بطولة كأس العالم 2022.

واستخدم المتابعون, الرموز الساخرة للتعبير عن امتعاضهم من الشعار, الذي جاء أقل في المستوى من البطولات السابقة، ولا يرتقي لمثل هذا الحدث، وفقا لقولهم.

وأجمع المتابعون على استغرابهم من سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" باستخدام هذا الشعار، إذ رأوه معقدا وغير مفهوم, وبعيدا عن كرة القدم, ومنهم من شبهه بالأفعى.

كما ذهبت بعض الجماهير العربية لتشبيه الشعار بالأدوات المستخدمة في المنازل، وقال متابع: "إن هذا الشعار يليق أكثر بحدث نسائي".

وذهب البعض للمقارنة بين شعار كأس العالم 2022 وشعارات النسخ السابقة من البطولة، مؤكدين أن النسخ السابقة تفوقت كثيرا على مستوى الشكل والتصميم والألوان.

أما مغردون أجانب, فعبّروا عن صدمتهم من سوء شعار البطولة, التي ينتظرها كل شعوب العالم كل 4 سنوات.