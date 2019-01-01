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كارفاخال: ليس من السهل إحداث ثورة في ريال مدريد

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كارفاخال: ليس من السهل إحداث ثورة في ريال مدريد


وكالات / سما /

لا يعتقد ظهير منتخب إسبانيا ولاعب ريال مدريد داني كارفاخال بأنه من السهل إعادة تغيير وتجديد الفريق خلال سوق الانتقالات بهذه السرعة.

وكان هناك الحديث المستمر عن نية زيدان ورغبته في التوقيع مع عدة لاعبين كبار مثل بول بوجبا ونيمار وكريستيان إريكسين.

قال كارفاخال لراديو الماركا: “الكثير كان يتحدث عن إحداث ثورة ولكن في فريق مثل ريال مدريد فالجميع يريد أن يبقى فيه ولا يريد أحد أن يرحل ..فلم يكن الأمر سهلاً”.

أضاف: “لاعبون مثل هازارد وميليتاو وميندي وصلوا لمساعدتنا وأعتقد أن لدينا فريقًا كبيراً، والناس قد يعتقدون بعد تعثرنا في مباراتين في بداية الموسم أن شبح العام الماضي لازال مستمراً ولكن الشعور داخل غرفة الملابس ليس بهذا السوء”.

استطرد: “صحيح أننا نحتاج أن نكون أكثر تركيزاً في الهجوم وفي الدفاع ولكننا سنعود لتقديم أشياء كبيرة مرة أخرى”.

وعن أخبار المفاوضات مع نيمار طوال الصيف قال كارفاخال: “أنت تسمع في يومٍ من الأيام أنه ذاهب لبرشلونة ثم في اليوم التالي تسمع أن قادم إلينا ويقول لك شخص ثالث أنه مستمر..لقد سألنا البرازيليين الموجودين في فريق الريال وأخبرونا أنهم لا يعرفون ماذا سيحدث وهذا يعني أن وضعيته كانت مشكوك بها”.

اختتم حديثه بقوله: “إنه واحد من أفضل ثلاثة أو خمسة لاعبني في العالم ولاب مثله سيكون مرحباً به في أي مكان”.

#كارفاخال #ريال مدريد

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