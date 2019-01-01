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فيديو.. أغلى 10 صفقات في ميركاتو صيف 2019

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أغلى 10 صفقات في ميركاتو صيف 2019


وكالات / سما /

أُسدل الستار على "الميركاتو" الصيفي لعام 2019 في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا، بعدما شهد عديدا من الصفقات المدوية طوال أيامه.

وشهدت الدوريات الإسباني والإنجليزي والإيطالي، وبعدها بقليل الألماني، هيمنة كبيرة على سوق الانتقالات الأوروبية، وعلى الصفقات الكبيرة فيها.

وكانت أغلى صفقة من نصيب البرتغالي جواو فيليكس، الذي انتقل من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، بقيمة وصلت إلى 126 مليون يورو.

وفي المركز الثاني كانت صفقة برشلونة الإسباني الأهم، بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان قادما من أتلتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو.

#صفقات #جواو فيليكس

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