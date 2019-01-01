يوفنتوس يعلن عن مدة غياب كيليني عن الملاعب

وكالات / سما /

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها مدافع الفريق جورجيو كيليني للتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي ألمت به.

وكشف الموقع الرسمي للبيانكونيري أن قلب الدفاع الإيطالي المخضرم سوف يغيب عن أغلب فترات هذا الموسم، حيث لن يكون المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري قادراً على التعويل على خدمات صاحب الـ 35 عاماً لمدة 6 أشهر.

تعرض المدافع الكبير لهذه الإصابة خلال حصة تدريبية مع اليوفي، وكان حاضراً في مباراة السيدة العجوز الأخيرة بعكازات.

وقال يوفنتوس في بيانه الرسمي عن التطور الأخير لإصابة كيليني “بعد ظهر هذا اليوم، خضع جورجيو كيليني لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى. كان التدخل، الذي أجراه البروفيسور كريستيان فينك في حضور طبيب نادي يوفنتوس، الدكتور تسوروديس، ناجحاً تماماً”.

وأضاف “وقت التعافي المتوقع حوالي 6 أشهر”.

يُذكر أن إصابة كيليني أتت بمثابة أنباء جيدة للمدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، الذي وجد نفسه خارج التشكيل الأساسي لليوفي في مباراة الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي، والآن أصبح هو معوض كيليني في تشكيلة السيدة العجوز.