قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، منازل المواطنين بالضفة الغربية، واعتقلت 12 مواطنا على الاقل.

ووفق المصادر المحلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين، خلال حملة لها في أنحاء متفرقة من الضفة واقتادتهم إلى مراكز تحقيقها الخاصة.

كما اقتحم جيش الاحتلال منزل النائب رياض رداد في صيدا قرب طولكرم،كما اندلعت مواجهات في مخيم الأمعري برام الله بعد اقتحام محيط منزل قيد الإنشاء لعائلة الأسرى أبو حميد.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال شابا من حي القرعان ، واندلعت المواجهات في المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى وشابين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء امس مواطنين من بلدتي العيسوية وسلوان أثناء تواجده في محل تجاري.

وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم:

الفتى المحرر رياض طلال العمور- تقوع شرق بيت لحم، والمحرر موسى محمود العمور- تقوع، وحاتم تايه الشلالدة- سعير شرق الخليل، وعبد الكريم ماجد الحلبي- روجيب قرب نابلس، ونافع أحمد صلاح- برقة قرب نابلس، ومعتز جوده من مخيم عسكر الجديد، ورامي ابو هديب من مخيم عسكر الجديد، الشاب عبدالقادر قطناني من مخيم عسكر القديم، واحمد عمر ابو صبحة.