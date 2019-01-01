العمل الزراعي بغزة يعقد اجتماعا موسعا لمزارعي العنب في منطقة الشيخ عجلين

غزة / سما /

عقد اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة اجتماعا موسعا بحضور ما يزيد عن 40 مزارع من مزارعي العنب في منطقة الشيخ عجلين، وذلك لمناقشة تفاصيل نشاط رفع أشتال العنب على حوامل حديدية وآليات تنفيذ النشاط الذي سيستهدف 125 دونما في المنطقة، وأهم الشروط التي يتوجب توفرها لدى مزارعي العنب من أجل تحقيق الاستفادة المطلوبة التي يسعى اليها هذا النشاط، وقال المهندس/ سمير الجبور أن بعد عملية الرفع سيتم تنظيم الأرض المزروعة بالعنب وتزويدها بأشتال جديدة للحصول على كميات انتاج أكبر. وقال ايضا أن هذا النشاط يهدف الى زراعة مساحات مجاورة وتجهيزها بالشكل الكامل.

وناقش المجتمعون أهم المشكلات التي تواجههم في هذا النوع من الزراعة نتيجة الظروف التي يمر بها قطاع غزة عامة والمزارعين بشكل خاص. وفي اطار الاجابة والتفاعل مع الملاحظات المطروحة من قبل المهندس، أكد على أن اتحاد لجان العمل الزراعي يسعى دوما من أجل مساندة المزارعين بكافة فئاتهم ويعمل على توفير كل السبل ووسائل الصمود التي تضمن البقاء لهم وتحافظ على مصادر رزقهم.

والجدير بالذكر أن الاتحاد دائم التواصل والاجتماع مع المجتمعات والتجمعات الزراعية وذلك في كافة المناطق ليكون على اطلاع دائم باحتياجاتهم وأهم المشكلات التي تواجههم لمحاولة ايجاد حلول تضمن لهم العيش الكريم.