الأمن الفلسطيني لفضائية عبرية: خلايا فتحاوية مسؤولة عن زرع عبوات في محيط نابلس

ترجمة محمد ابو علان

نقل ايهود حمو مراسل الفضائية 12 العبرية انه بعد ثلاثة أيام من عثور أجهزة الأمن الفلسطينية على خلية مع عبوة ناسفة في جبل جرزيم في نابلس، عبوة ناسفة أخرى انفجرت في المكان نفسه.

وتابع مراسل الفضائية 12 العبرية، هذين الحدثين يأتيان أسبوع بعد تفجير عبوة ناسفة بالقرب من عين ماء غرب رام الله أدت لمقتل مستوطنة وأصابت اثنين بجراح خطيرة.

وعن الأجهزة الأمنية الفلسطينية نقل الصحفي الإسرائيلي، بعد انفجار العبوة الأخيرة حضرت للمكان أجهزة الأمن الفلسطينية وحققوا مع شهود عيان، ووفق شهود العيان، شابان فلسطينيان نقلوا العبوة التي انفجرت وأدت لإصابتهم، وفروا من المكان ولم يعتقلوا بعد.

بعد العبوة التي تم العثور قبل ثلاثة أيام اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية متهمين بوضعها، مصادر أمنية فلسطينية قالت للفضائية 12 العبرية، الخلايا التي وقفت خلف العبوتين خلايا تابعة لحركة فتح، مكونه من شبان في سنوات ال 20 من عمرهم، ومن سكان البلدة القديمة في نابلس.

وعن الفارق بين العبوات في جبل جرزيم وتلك التي نفذت فيها عملية غرب رام الله قال الصحفي الإسرائيلي، خلايا عبوات جبل جرزيم على العكس من الخلية المسؤولة عن عملية التفجير في عين الماء، والتي هي تابعة لحركة حماس، بالإضافة إلى أن عبوة عملية غرب رام الله صنعت بمهنية أعلى، وكانت شديدة الانفجار، بينما العبوات التي عثر عليها في محيط نابلس كانت ذات جودة متدنية.

وختم الصحفي الإسرائيلي تقريره عن العبوات في محيط مدينة نابلس بوصف الحالة ب “استراتيجية قديمة تحاول رفع رأسها”.