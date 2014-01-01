مجلس البث الإسرائيلي يؤكد أنه لن يتدخل في عرض مسلسل "أولادنا"

القدس المحتلة / سما /

قال مجلس البث الإسرائيلي إنه لن يتدخل في بث مسلسل أمريكي إسرائيلي جديد يتناول قتل ثلاثة فتية إسرائيليين والانتقام بقتل فتى فلسطيني في عام 2014، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكر مجلس البث بالكابل والاقمار الصناعية الإسرائيلي إن مسلسل "أولادنا" لا يخالف القانون الإسرائيلي ويخضع لحماية حرية التعبير ولذلك لا ينبغي التدخل فيه، حسبما ذكرت التقارير نقلا عن خطاب من المجلس.

ويتناول المسلسل التحقيق في قتل لفتى الشهيد محمد أبو خضير، الذي خطف واحرق حيا على أيدي متطرفين يهود في أعقاب خطف وقتل ثلاثة إسرائيليين هم نافتالي فرينكل وجلعاد شاير وايال يفراح على أيدي فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنتاهو المسلسل ووصفه بأنه "معادي للسامية" ودعا الإسرائيليين إلى مقاطعة قناة "كيشيت" التي شاركت في إنتاج المسلسل مع قناة "اتش بي او".

وكتب نتنياهو على موقع فيسبوك يوم الجمعة إن مسلسل "أولادنا" يعطي "إسما سيئا وزائفا لدولة إسرائيل".