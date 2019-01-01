نتنياهو يلغي زيارته إلى الهند بسبب الانتخابات الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، زيارته الى الهند، التي كان من المتوقع أن يجريها في 9 أيلول/سبتمبر، أي قبل 8 أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/سبتمبر، بسبب "قيود الجدول الزمني". بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت مصادر في حزب "الليكود" ان الغاء الزيارة جاء بسبب "قيود الحملة الانتخابية، وقبل أسبوعين من التاريخ، الذي سيتوجه فيه مواطنو إسرائيل إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية في عام 2019".

وأصدر مكتب نتنياهو بيانًا جاء فيه أن "نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي صباح الثلاثاء، واتفقا على تأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى الهند بعد الانتخابات الإسرائيلية، بسبب قيود الجدول الزمني".

وأضافت وسائل الاعلام أن نتنياهو كان مهتمًا جدًا بالقيام بزيارة سياسية، وكانت الهند، التي تشدد العلاقات معها، هدفًا مفضلًا له. ووراء السبب الرسمي لقيود الجدول الزمني، هناك سببان مختلفان تمامًا هما: الحملة الانتخابية، والوضع الأمني.

وكان من المقرر أن تكون زيارة نتنياهو إلى الهند قصيرة للغاية، أي 24 ساعة فقط، لكن نتنياهو يفضل أن يقضي هذا الوقت في المراحل الحاسمة من الانتخابات وأن يقوم بزيارة أطول بعد الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، فقد يتم انتقاد زيارته إلى الهند في حين أن الوضع الأمني في الشمال متوتر، وقد ساهمت هذه النقطة أيضًا في قراره بالبقاء في إسرائيل وتأجيل زيارته الى الهند.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أنه سيتم خلال الزيارة ابرام صفقتين تبتاع الهند بموجبهما من إسرائيل طائرات مزودة بمنظومة الإنذار المبكر "فالكون"، وصواريخ جو- جو من طراز "بيتون".

بالإضافة الى توقيع عدد من اتفاقيات المياه والزراعة وإعادة التدوير. وإمكانية عقد صفقة بشأن شراء الهند صواريخ "سبايك" الإسرائيلية المضادة للدبابات، التي تبلغ قيمتها نصف مليار دولار.

وزار نتنياهو الهند آخر مرة في كانون الثاني/يناير 2018، وقال حينها "أنا في زيارة تاريخية إلى الهند، نحن نعزز العلاقة بين إسرائيل وهذه القوة العالمية المهمة".