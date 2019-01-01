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براك: نتطلع لشراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
براك: نتطلع لشراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي


رام الله / سما /

 قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك "إننا نتطلع للشراكة النوعية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  وتطوير هذه العلاقة المهنية، بما يضاعف حجم الاستفادة من المشاريع القائمة وتطويرها".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المستشار براك مع نائب الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي جيفري بريويت، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور مسؤول برنامج الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نادر عطا، وممثلين عن الهيئة.

وأكد براك حرص هيئة مكافحة الفساد على إنجاز شراكات ذات طابع استراتيجي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يخدم توجهاتها في تعزيز جهود مكافحة الفساد.

وأوضح أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال إعداد وبناء برنامج خاص لتنفيذ أنشطة وفعاليات الهيئة.

واستعرض آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وأبرز إنجازاتها، مؤكدا أن توجهاتها قائمة على أساس الانفتاح على المواطنين والمؤسسات الرسمية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان.

من جانبه، أعلن بريويت، الجاهزية الكاملة لدعم الهيئة ومساندتها بجهودها الرامية لمكافحة الفساد وخدمة الشعب الفلسطيني، وأشاد بعمل الهيئة وطاقمها وإنجازاتها.

كما ناقش الطرفان سبل توطيد العمل المشترك خاصة في مجال تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج وأنشطة الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد 2020-2022، وإدماج المرأة والشباب والطلبة في جهود مكافحة الفساد، بالإضافة للاطلاع على تجارب وقصص النجاح المتعلقة بمكافحة الفساد للاستفادة منها.

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